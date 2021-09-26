Екатерина Боброва: «Ледниковый период» — это как отдельная маленькая жизнь

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказалась о предстоящих съёмках в телепроекте «Ледниковый период».
«Ледниковый период» — это как отдельная маленькая жизнь. Ты на время полностью отдаёшься этому делу, намного реже видишься с семьей, в голове у тебя постоянно новая программа, а если нет, то уже намётки на будущую. В машине бесконечно играет музыка, которую ты ищешь для следующей постановки. Утренние тренировки, дневные, ночные перемешиваются. Ты всегда переживаешь за своего партнёра, который никогда не катался, а ему за несколько месяцев, а то и меньше, надо сделать невозможное! А он тем временем выкладывается по полной. Но одно могу сказать: лично для меня это кайф! Обожаю этот жизненный период. Новые знакомства, ты занят любимым делом, новый опыт. Скоро у нас начнутся съёмки, и я в предвкушении», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».
- 26 сентября 2021
-
20:03
-
19:41
-
19:24
-
19:11
-
19:09
-
18:41
-
17:58
-
17:41
-
16:04
-
14:21
-
10:40
-
09:30
- 25 сентября 2021
-
23:12
-
21:51
-
21:36
-
21:07
-
19:18
-
18:41
-
18:31
-
18:12
-
16:19
-
16:08
-
15:42
-
13:27
-
12:32
-
11:38
-
11:29
-
00:36
-
00:25
- 24 сентября 2021
-
23:56
-
22:58
-
22:23
-
21:49
-
21:34
-
21:23