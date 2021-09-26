Екатерина Боброва: «Ледниковый период» — это как отдельная маленькая жизнь

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказалась о предстоящих съёмках в телепроекте «Ледниковый период».

«Ледниковый период» — это как отдельная маленькая жизнь. Ты на время полностью отдаёшься этому делу, намного реже видишься с семьей, в голове у тебя постоянно новая программа, а если нет, то уже намётки на будущую. В машине бесконечно играет музыка, которую ты ищешь для следующей постановки. Утренние тренировки, дневные, ночные перемешиваются. Ты всегда переживаешь за своего партнёра, который никогда не катался, а ему за несколько месяцев, а то и меньше, надо сделать невозможное! А он тем временем выкладывается по полной. Но одно могу сказать: лично для меня это кайф! Обожаю этот жизненный период. Новые знакомства, ты занят любимым делом, новый опыт. Скоро у нас начнутся съёмки, и я в предвкушении», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».