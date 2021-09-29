«Творилось невообразимое». Екатерина Боброва — о начале съёмок «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Екатерина Боброва рассказала о первом съёмочном дне шоу «Ледниковый период». Она выступает в паре с Макаром Запорожским.
«Камера. Мотор. Начали! Стартовал новый сезон «Ледникового периода»! Сегодня прошли первые съёмки, результат которых вы увидите уже в эту субботу в 17:35! Творилось что-то невообразимое. Все куда-то носились, делали заключительные наставления партнёрам, кому-то доделывали костюмы, наши звёздные участники были в приятном возбуждении, а многие даже волновались!
И мне эта суета тоже чуть передалась. Как я сказала сегодня Макару: «Давно у меня не было этого приятного мандража перед выступлениями!» Хотелось показать программу во всей красе! А получилось у нас или нет — это вы мне скажете после просмотра выпуска. Ну что, с началом нас!» — написала Боброва.
Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Бобровой
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 29 сентября 2021
-
08:42
-
08:34
-
08:27
-
03:15
- 28 сентября 2021
-
22:12
-
16:23
-
16:12
-
15:44
-
14:57
-
12:59
-
10:00
-
09:30
-
09:07
-
08:37
-
08:22
-
00:41
- 27 сентября 2021
-
21:10
-
19:03
-
18:01
-
16:27
-
16:26
-
16:00
-
14:47
-
14:43
-
13:30
-
13:22
-
11:39
-
11:15
-
10:20
-
10:17
-
10:12
-
09:35
-
09:30
-
00:34
-
00:10