«Творилось невообразимое». Екатерина Боброва — о начале съёмок «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Екатерина Боброва рассказала о первом съёмочном дне шоу «Ледниковый период». Она выступает в паре с Макаром Запорожским.

«Камера. Мотор. Начали! Стартовал новый сезон «Ледникового периода»! Сегодня прошли первые съёмки, результат которых вы увидите уже в эту субботу в 17:35! Творилось что-то невообразимое. Все куда-то носились, делали заключительные наставления партнёрам, кому-то доделывали костюмы, наши звёздные участники были в приятном возбуждении, а многие даже волновались!

И мне эта суета тоже чуть передалась. Как я сказала сегодня Макару: «Давно у меня не было этого приятного мандража перед выступлениями!» Хотелось показать программу во всей красе! А получилось у нас или нет — это вы мне скажете после просмотра выпуска. Ну что, с началом нас!» — написала Боброва.

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Бобровой

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