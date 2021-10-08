Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли турнир Finlandia Trophy

На турнире серии ISU Challenger Finlandia Trophy в Эспоо (Финляндия) завершилось выступление спортивных пар в произвольной программе.

Российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, тренирующиеся в группе Тамары Москвиной, одержала победу. Их сумма баллов за короткую и произвольную программы — 227,13. Вторыми стали также россияне. Евгения Тарасова и Владимир Морозов в сумме получили 213,72 балла. Третье место заняли американцы Эшли Кэйн-Гриббл и Тимоти ЛеДюк. Их результат — 193,00 балла.

После короткой программы лидировали Тарасова и Морозов. Однако в произвольной программе они заняли лишь второе место с результатом 135,39 балла. Мишина и Галлямов за произвольную программу получили 153,37 балла, что стало лучшим результатом соревнований.