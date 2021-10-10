Пападакис и Сизерон стали победителями турнира Finlandia Trophy 2021 в танцах на льду

Серебряные призёры Олимпийских игр — 2018, четырёхкратные чемпионы мира французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон стали победителями в танцах на льду турнира серии «челленджер» Finlandia Trophy 2021, который проходит в Эспоо (Финляндия). В сумме спортсмены набрали 217,54 балла. Второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, на третью строчку поднялись британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон.

Произвольную программу французов судьи оценили в 131,96 балла, американцев — в 124,59, британцев — 115,61.

Finlandia Trophy проводится ежегодно с 1995 года. В 2020 году турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.

Фигурное катание. Finlandia Trophy 2021. Эспо

Танцы на льду.

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 217,54 балла

2. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) – 208,31

3. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 190,39

4. Оливия Смарт/Адрия Диас (Испания) – 185,82

5. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) – 185,57.