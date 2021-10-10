Коган — о посте Загитовой: хейт — это обычное явление

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган отреагировал на реплику олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой о хейтерах и личном пространстве. На своей странице в «Инстаграме» спортсменка высказалась об обратной стороне популярности — отсутствии приватности.

«С этим вопросом лучше обратиться к самой Алине. Хейт — это обычное явление, с которым сталкиваются многие спортсмены, и его не нужно воспринимать критически. Комментировать здесь нечего», — приводит слова Когана «Спорт день за днём».

На днях во время посещения матча между «Ак Барсом» и «Металлургом» у Загитовой возник конфликт с одним из журналистов. Якобы спортсменка в грубой форме потребовала удалить её снимки, сделанные им во время игры. Позже корреспондент публично принёс извинения Алине, а она выложила пост о хейте в «Инстаграм».