Даниил Глейхенгауз: не всё задуманное получилось, но это только начало!
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз подвёл итоги выступления своих подопечных на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy.
«Так здорово принять участие в международных соревнованиях, да ещё и со зрителями! Поздравляю Камилу Валиеву, Евгению Тарасову и Владимира Морозова, Алёну Косторную. Не всё задуманное получилось, но это только начало! Спасибо всем за поддержку! Будем работать», — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Даниила Глейхенгауза в «Инстаграме».
Тарасова и Морозов заняли второе место в соревновании спортивных пар. Валиева, обновив сразу два мировых рекорда, одержала победу среди одиночниц, а Косторная стала третьей.
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