На награждении фигуристок в Будапеште не нашлось трёх одинаковых флагов России

На турнире серии «челленджер» Budapest Trophy в Венгрии все три места на пьедестале заняли российские фигуристки. Победу одержала дебютантка международных стартов среди взрослых Майя Хромых, второй стала действующая чемпионка мира Анна Щербакова, третьей – чемпионка Европы – 2019 Софья Самодурова.

Однако флаги, которые организаторы вынесли на награждении, не были одинаковыми. Средняя полоса одного из них явно была светлее. Напомним, с 1991 по 1993 год средняя полоса флага России была лазоревого цвета, который светлее синего, который используется с 1993 года по настоящее время.

Хромых выиграла турнир благодаря победе в произвольной программе. Майя допустила ошибку при приземлении с сольного четверного тулупа, но чисто исполнила тот же прыжок в каскаде. При этом лидировавшая после первого дня соревнований Щербакова допустила падение с четверного флипа. Самодурова упала с тройного сальхова.