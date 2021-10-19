Дарья Мельникова — о «Ледниковом периоде»: мне страшно, когда Тарасова берёт микрофон

Актриса Дарья Мельникова, выступающая в шоу «Ледниковый период» с олимпийским чемпионом в парном катании Максимом Марининым, поделилась впечатлениями от проекта.

«Вообще не думаю про победу. Каждый вторник для меня уже победа, потому что мы катаем именно то, что хотим рассказать, то, что задумывает Илья Авербух, и как он это задумывает. Та внутренняя идея и философия, которую мы придумали, — нам очень хочется всё это рассказать. И если получается, то это для меня уже победа. А то, что есть ещё какая-то глобальная победа, — на это мне, честно говоря, пока что всё равно. Может быть, к концу проекта появится азарт. Но оценки судей меня уже вдохновляют. Я же тот человек, который никогда не получал оценки, кроме как в школе. За мою работу в театре мне никто никогда не ставит оценки. Поэтому это, конечно, удивительные ощущения — получать оценки. Подстёгивает.



Мнение какого судьи наиболее волнительно слушать? Вы знаете, кого. Конечно, в техническом плане самый строгий и неумолимый судья — это Татьяна Тарасова. Поэтому каждый раз мне страшно, когда она берёт микрофон. Она ведь разоблачает те самые моменты, которые никто практически не может здесь увидеть. Страшно, что она сейчас скажет: «Ну, конечно, да, но… всё-таки надо куда-то ехать», — цитирует Мельникову «Газета.Ru».

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