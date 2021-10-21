«Вы самая необыкновенная пара!» Сизерон получил поддержку из России после слов о гомофобии

Французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в танцах на льду с Габриэлой Пападакис, получил поддержку от российских пользователей. Ранее Сизерон, представитель нетрадиционной сексуальной ориентации, заявил, что «в России беззастенчиво выражают гомофобные настроения», и добавил, что «быть мужчиной — это вовсе не означает «заниматься сексом с женщиной».

Вот что написали подписчики в комментариях к его посту в «Инстаграме»:

«Российские поклонники с вами! Вы самая необыкновенная пара!»

«Примите любовь и поддержку из России. Спасибо за такие слова. Всегда болеем за тебя и Габи».

«Поддерживаю вас из России. Спасибо за ваше мнение по этой проблеме и, конечно, за потрясающее катание».

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