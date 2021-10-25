Шахрай: все ополчились на новое платье Трусовой, но мне понравилось

Серебряный призёр Олимпийских игр – 1980 Сергей Шахрай подвёл итоги выступления российских фигуристок на первом этапе серии Гран-при в Лас-Вегасе (США). Победу одержала Александра Трусова, Дарья Усачёва стала второй, Ксения Синицына — пятой.

«Несмотря на проблемы с ногой, Трусова всё же выступила в произвольной программе, показала при этом достойное чемпионское катание и совершенно заслуженно победила на первом этапе Гран-при.

Александра и её тренер Этери Тутберидзе, видимо, решили не рисковать, учитывая состояние правой ноги фигуристки, поэтому Саша прыгнула всего один четверной — это был лутц. Все остальные тройные прыжки Саша исполнила чисто и на высоком, как я уже сказал, чемпионском уровне, откатала свою новую произвольную программу. Сохранила за собой второе место Дарья Усачёва, хотя у неё не все получилось в произвольной, были ошибки. Но главный итог — у России два первых места на этапе Гран-при. Оба этих места на счету учениц Тутберидзе.

В заключение хотел бы сказать вот что. Все ополчились на новое платье Трусовой. Конечно, лучше на него посмотреть в реальности, а не по телевизору. Но мне платье понравилось. Оно добавило Саше новые краски, придало изюминку и оригинальность», — приводит слова Шахрая «Советский спорт».