Гербольдт — о смене программ Косторной: прежние мне не очень нравились

Российская экс-фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала новость, что Алёна Косторная поменяла обе программы перед выступлением на этапе Гран-при в Канаде.

Новость по теме Алёна Косторная поменяла обе программы перед выступлением на этапе Гран-при в Канаде

«Рискованно менять две программы после старта сезона. Это дополнительная работа, станет сложнее. Возможно, специалистам не понравились программы, возможно, они решили, что это недостаточно сильные программы для олимпийского сезона. Но если в середине сезона меняешь программы, то причины веские.

Прежние программы Косторной мне не очень нравились: и блюз, и времена года. Мне казалось, что она себя в них чувствует хуже, чем остальные девчонки», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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