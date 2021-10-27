Гербольдт — о смене программ Косторной: прежние мне не очень нравились

Российская экс-фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала новость, что Алёна Косторная поменяла обе программы перед выступлением на этапе Гран-при в Канаде.
«Рискованно менять две программы после старта сезона. Это дополнительная работа, станет сложнее. Возможно, специалистам не понравились программы, возможно, они решили, что это недостаточно сильные программы для олимпийского сезона. Но если в середине сезона меняешь программы, то причины веские.
Прежние программы Косторной мне не очень нравились: и блюз, и времена года. Мне казалось, что она себя в них чувствует хуже, чем остальные девчонки», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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