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Гуаризе: на Олимпиаде-2022 будем болеть за пару Тарасова/Морозов

Гуаризе: на Олимпиаде-2022 будем болеть за пару Тарасова/Морозов
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Итальянский фигурист Маттео Гуаризе, выступающий в соревнованиях спортивных пар вместе с Николь Делла Моникой, рассказал, что на Олимпиаде-2022 его симпатии будут на стороне российского дуэта Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

«Мы крепко дружим с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, так что мы, конечно же, будем болеть за них. Мне кажется, что они уже на старте сезона в отличной форме, раньше такого не было. Думаю, эта стратегия может сработать.

Пары из Северной Америки всегда в великолепной форме ещё с августа, а пары с Востока — российские и китайские, — как правило, выходят на пик формы непосредственно к чемпионату Европы, мира и Олимпийским играм. Именно поэтому думаю, что они изменили стратегию. Пока ещё многие пары не в лучших кондициях, ведь главный старт четырёхлетия только через несколько месяцев», — сказал Гуаризе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Ефимовой.

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