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Свинин — о 3-м месте Степановой и Букина на этапе Гран-при: ребята показали себя бойцами

Свинин — о 3-м месте Степановой и Букина на этапе Гран-при: ребята показали себя бойцами
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Тренер Александры Степановой и Ивана Букина Александр Свинин оценил первый прокат фигуристов на этапе Гран-при в Италии. По итогам ритм-танца россияне показали третий результат среди всех пар.

«Ребята молодцы, потому что это начало сезона, их первое соревнование. К сожалению, не смогли перед этим стартом выступить из-за болезней, но ребята показали себя бойцами и очень сильно выступили. Я доволен.

Как пришли к такой программе? Ну, во-первых, мы смотрим по характеру ребят, выбираем музыку, смотрим, что они могут сделать. Сразу решили взять хип-хоп, потому что этот стиль нам нравится, показалось, что это будет сильно смотреться. Подобрали эту музыку, думаю, она хорошо вписывается в их танец.

Чтобы отработать такой танец, нужно много времени и усилий, потому что постановка сложная — не медленная, с быстрым темпом. Должна быть большая работа, чем мы и будем сейчас заниматься», — сказал Свинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Ефимовой.

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