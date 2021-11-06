Анна Щербакова вышла на тренировку в Италии в новом платье для произвольной программы
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Действующая чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Анна Щербакова вышла на тренировку на третьем этапе серии Гран-при в Турине (Италия) в новом платье для произвольной программы.
Публикация доступна в «инстаграме» Golden Skate.
По итогам короткой программы в Турине Щербакова заняла третье место. Она получила от судейской коллегии 71,73 балла. Анна сделала ошибку на каскаде лутц-риттбергер. Лидерство захватила бельгийка Луна Хендрикс (73,52), второй идёт другая россиянка Майя Хромых (72,04).
Произвольные программы фигуристки представят сегодня, 6 ноября.
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