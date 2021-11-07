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Волевая победа Щербаковой и энергетика Хромых. Лучшие фото Гран-при Италии-2021

Волевая победа Щербаковой и энергетика Хромых. Лучшие фото Гран-при Италии-2021
Этап Гран-при в Турине, женщины
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На этапе серии Гран-при в Италии завершились соревнования в женском одиночном катании. Победу одержала россиянка Анна Щербакова, которая в произвольном прокате исполнила четверной флип и получила оценки, превышающие личный рекорд – 165,05.

Второе место заняла ещё одна россиянка Майя Хромых, которая исполнила два четверных тулупа, но ошиблась на тройном риттбергере.

Бельгийка Луна Хендрикс впервые завоевала бронзу этапа Гран-при.

Российская фигуристка Анна Щербакова после победы на этапе Гран-при в Италии рассказала о травмах, которые мешали ей готовиться к сезону.

«У меня были некоторые травмы, но это нормально, каждый спортсмен сталкивается с травмами. Но сейчас моё здоровье в порядке. Я работаю, тренируюсь без каких-либо проблем. Я счастлива, что смогла исполнить четверной в своей программе. Это была моя главная цель на этот турнир», — сказала Щербакова.

Российская фигуристка Майя Хромых объяснила ошибки в произвольной программе на этапе Гран-при в Италии, где она заняла второе место.

«Вроде бы прокатом довольна, а вроде бы и нет, потому что сорвала риттбергер, сделала не очень хорошо дорожку. Не могу сказать, что расслабилась после исполнения двух четверных. На риттбергере просто отпустила себя на заходе. Этой мой первый этап Гран-при, второе место на нём – это неплохо. Но в дальнейшем буду стремиться к победе», — сказала Хромых во время онлайн-общения со СМИ.

Лучшие кадры с женского одиночного катания — в фоторепортаже Диего Барбьери для Федерации зимнего спорта Италии.

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