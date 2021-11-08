«Мы должны быть благодарны России». Стефан Ламбьель — о русской школе фигурного катания

Двукратный чемпион мира в мужском одиночном катании Стефан Ламбьель признался, что восхищается русской школой фигурного катания.

«Обожаю русскую школу, восхищаюсь великолепными русскими тренерами. Я работал с Алексеем Мишиным, хорошо знаком с Тамарой Москвиной. Они — столпы русской школы фигурного катания и создают русских чемпионов. И такие же, как они, на протяжении такого количества поколений. Русская школа фигурного катания — источник моего вдохновения, и я вырос на ней.

Русские доминируют уже столько лет. Когда я рос, русская школа была лучшей, и сейчас она тоже лучшая. Культура фигурного катания в России просто экстраординарная. Я помню, как победил на чемпионате мира в Москве в 2005 году, и это было потрясающе – завоевать золото в стране с такой историей. Сейчас Россия — лидер, но и раньше она была лидером. Мы должны быть благодарны тому, чему мы научились», — сказал Ламбьель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Ефимовой.



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