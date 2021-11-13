«Было много ошибок и шероховатостей». Морозов — о выступлении на этапе Гран-при в Японии

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, подвёл итоги их выступления на четвёртом этапе серии Гран-при в Токио (Япония). Подопечные Этери Тутберидзе стали вторыми (213,27), уступив другой российской паре – Анастасии Мишиной и Александру Галлямову (227,28 балла). Замкнули тройку лучших представители Японии Рику Миюра и Рюити Кихара (209,42).
«Хочется поблагодарить болельщиков за такое количество российских флагов на трибунах. Спасибо японским зрителям за столь сильную любовь к фигурному катанию. Сегодня нам не удалось выступить хорошо, было много ошибок и шероховатостей. Ничего, будем исправляться», — сказал Морозов на пресс-конференции.
Напомним, в произвольной программе Морозов ошибся на каскаде из тулупов, Тарасова дважды приземлилась на две ноги после выбросов.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 13 ноября 2021
-
11:45
-
11:26
-
11:01
-
10:22
-
09:53
-
09:21
-
08:44
-
07:47
-
00:24
-
00:10
- 12 ноября 2021
-
22:21
-
21:33
-
20:55
-
20:40
-
19:15
-
17:21
-
16:42
-
16:40
-
15:51
-
15:40
-
15:24
-
14:33
-
14:26
-
14:21
-
12:41
-
12:29
-
12:04
-
11:48
-
11:45
-
11:35
-
11:35
-
11:32
-
11:30
-
11:26
-
11:22