«Было много ошибок и шероховатостей». Морозов — о выступлении на этапе Гран-при в Японии

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, подвёл итоги их выступления на четвёртом этапе серии Гран-при в Токио (Япония). Подопечные Этери Тутберидзе стали вторыми (213,27), уступив другой российской паре – Анастасии Мишиной и Александру Галлямову (227,28 балла). Замкнули тройку лучших представители Японии Рику Миюра и Рюити Кихара (209,42).

«Хочется поблагодарить болельщиков за такое количество российских флагов на трибунах. Спасибо японским зрителям за столь сильную любовь к фигурному катанию. Сегодня нам не удалось выступить хорошо, было много ошибок и шероховатостей. Ничего, будем исправляться», — сказал Морозов на пресс-конференции.

Напомним, в произвольной программе Морозов ошибся на каскаде из тулупов, Тарасова дважды приземлилась на две ноги после выбросов.

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