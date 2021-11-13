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Игнатов — первый российский фигурист, приземливший 4 четверных прыжка в одной программе

Игнатов — первый российский фигурист, приземливший 4 четверных прыжка в одной программе
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Макар Игнатов стал первым российским фигуристом в истории, чисто исполнившим четыре четверных прыжка в одной программе.

В произвольной программе на Гран-при Японии Игнатов прыгнул четверной риттбергер, четверной сальхов, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, а также сольный четверной тулуп. Также фигурист исполнил тройной аксель и каскады тройной флип – тройной тулуп и тройной риттбергер – ойлер – двойной сальхов.

Игнатов впервые откатал произвольную с четырьмя четверными прыжками практически без ошибок, если не считать недокрут в четверть на риттбергере. Ранее российские фигуристы четыре четверных прыжка в одной программе не приземляли.

За прокат Игнатов получил 166,66 балла, 91,54 из них – за технику (третий результат среди всех участников). Однако низкие оценки за компоненты не позволили Макару подняться на пьедестал почёта: до бронзового призёра Джун Хван Ча ему не хватило 2,4 балла, при этом по второй оценке в произвольной программе кореец опередил Игнатова на 10,8 балла.

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