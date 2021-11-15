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Роднина иронично отреагировала на призыв польского политика исключить Россию из спорта

Роднина иронично отреагировала на призыв польского политика исключить Россию из спорта
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на призыв вице-премьера Польши, министра культуры и национального наследия Пётра Глиньского отстранить Россию и Беларусь от спортивных соревнований из-за ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

«Собака лает — караван идёт. Разве это возможно серьёзно воспринимать? Нам не нужно никак на это реагировать, Польша уже сама этими заявлениями себя скомпрометировала», — приводит слова Родниной «Спорт-экспресс».

Ранее президент России Владимир Путин называл обвинения в адрес РФ о якобы причастности к ситуации с мигрантами, сложившейся на границе Беларуси и ЕС, попытками переложить проблемы «с больной головы на здоровую».

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