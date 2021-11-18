Александра Солдатова отреагировала на «большое признание в любви» Алины Загитовой
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Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова оставила комментарий под постом олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой. Ранее Загитова опубликовала «большое признание в любви», сообщив, что обожает готовить.
«Полностью поддерживаю», — написала Солдатова в комментариях.
Вот что написали другие подписчики:
«Алина будет прекрасной женой, мамой и шикарной женщиной!»
«Идеальная жена в будущем! Красивая, ещё и хозяюшка».
«Очень хочется увидеть тебя за готовкой! Ждём фирменный рецепт».
Новость по темеАлина Загитова опубликовала «большое признание в любви»
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