Бестемьянова — о судействе на Гран-При во Франции: изначально созданная провокация

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась по поводу судейства на Гран-при в Гренобле (Франция), где российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли третье место в соревнованиях танцевальных дуэтов.

«Я отношусь к происходящему довольно хладнокровно, но я вижу, как прибавили Степанова и Букин, это видно даже не специалисту, а оценки их стали ниже. Значит, новая система судейства несовершенна? В любых других видах фигурного катания человек исполняет программу лучше, чем раньше, и его оценки растут. Но только не в танцах, но только не у этой конкретной пары, а значит, это изначально созданная провокация.

В моей спортивной судьбе бывали истории, когда мы несправедливо оказывались ниже соперников, и не раз. Мы выжили только благодаря собственной уверенности в том, что мы всё равно победим. И это сработало. Конечно же, нам помогал тренер, помогали судьи, которые работали на нас, а не на соперников — и так и должно быть, это ни для кого не секрет», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.