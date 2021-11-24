Наталья Бестемьянова: новая судейская система угробила танцы на льду

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мыслями о новой судейской системе в фигурном катании.



«Моё внутреннее понимание новой судейской системы в фигурном катании таково. В парном катании, в одиночном мужском и женском есть развитие. А танцы новая система угробила. Сейчас практически ничего нового придумать невозможно. Люди составляют из набора известных элементов свои дорожки, чуть добавляют эмоциональное содержание — и потолок. Ничего нельзя привнести. И ритмы, которые даются, зачастую перерастают в какую-то моду. Если даётся ритм, то дальше идёт модная музыка, которая обрабатывается. В общем, всё настолько непрофессионально, что я даже не хочу в это влезать. В любом случае люблю смотреть, как-то анализировать наш вид спорта, люблю помогать, если просят. Но новая система гробит наш вид спорта», — сказала Бестемьянова в эфире телеканала «Звезда».



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