Дюамель: Туктамышеву – в чемпионы фигурного катания

Олимпийская чемпионка в команде, двукратная чемпионка мира в парном катании, канадская фигуристка Меган Дюамель отреагировала на безупречный прокат короткой программы 24-летней россиянки Елизаветы Туктамышевой на этапе серии Гран-при в Сочи. Ученица Алексея Мишина справилась со всеми элементами, включая коронный тройной аксель.
«Просто оставлю это здесь. Лизу Туктамышеву – в чемпионы фигурного катания. Прекрасное, зрелое и технически выдающееся женское катание», — написала Дюамель на своей странице в «Твиттере».
«Императрица не разочаровала. Так кататься, выдерживать конкуренцию все эти годы, когда одно поколение фигуристок сменяется другим, а потом следующим. Это достойно восхищения. Это мы и делаем – восхищаемся Елизаветой», — вторят Меган и в «твиттере» Inside Skating.
Туктамышева уступила только соотечественнице Камиле Валиевой, установившей новый мировой рекорд – 87,42.
- 26 ноября 2021
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