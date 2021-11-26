Дюамель: Туктамышеву – в чемпионы фигурного катания

Олимпийская чемпионка в команде, двукратная чемпионка мира в парном катании, канадская фигуристка Меган Дюамель отреагировала на безупречный прокат короткой программы 24-летней россиянки Елизаветы Туктамышевой на этапе серии Гран-при в Сочи. Ученица Алексея Мишина справилась со всеми элементами, включая коронный тройной аксель.

«Просто оставлю это здесь. Лизу Туктамышеву – в чемпионы фигурного катания. Прекрасное, зрелое и технически выдающееся женское катание», — написала Дюамель на своей странице в «Твиттере».

«Императрица не разочаровала. Так кататься, выдерживать конкуренцию все эти годы, когда одно поколение фигуристок сменяется другим, а потом следующим. Это достойно восхищения. Это мы и делаем – восхищаемся Елизаветой», — вторят Меган и в «твиттере» Inside Skating.

Туктамышева уступила только соотечественнице Камиле Валиевой, установившей новый мировой рекорд – 87,42.