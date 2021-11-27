Евгений Семененко объяснил ошибки в прокатах на этапе Гран-при в Сочи
Поделиться
Российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал своё выступление на шестом этапе серии Гран-при в Сочи (Россия). По сумме двух программ Семененко набрал 246,66 балла и в данный момент идёт на втором месте.
«Были некоторые трудности. Я считаю, что с программами не справился. Были ошибки в короткой программе, причём грубые, и в произвольной не смог додержать. Был перерыв одна неделя, я не тренировался. Сегодня на тренировке ещё шею потянул, было неприятно. После этих стартов у меня ещё больше стимул кататься, совершенствоваться», — рассказал журналистам Семененко.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 27 ноября 2021
-
15:32
-
15:21
-
14:49
-
14:47
-
14:43
-
14:26
-
14:21
-
14:13
- 26 ноября 2021
-
23:41
-
23:23
-
23:16
-
22:50
-
22:44
-
22:30
-
22:24
-
22:16
-
22:12
-
22:02
-
21:23
-
21:02
-
20:55
-
19:43
-
19:21
-
19:11
-
18:45
-
18:06
-
17:56
-
16:46
-
16:10
-
16:09
-
15:08
-
15:06
-
15:04
-
14:28
-
13:45
Партнерский контент