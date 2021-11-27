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Евгений Семененко объяснил ошибки в прокатах на этапе Гран-при в Сочи

Евгений Семененко объяснил ошибки в прокатах на этапе Гран-при в Сочи
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Российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал своё выступление на шестом этапе серии Гран-при в Сочи (Россия). По сумме двух программ Семененко набрал 246,66 балла и в данный момент идёт на втором месте.

«Были некоторые трудности. Я считаю, что с программами не справился. Были ошибки в короткой программе, причём грубые, и в произвольной не смог додержать. Был перерыв одна неделя, я не тренировался. Сегодня на тренировке ещё шею потянул, было неприятно. После этих стартов у меня ещё больше стимул кататься, совершенствоваться», — рассказал журналистам Семененко.

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