Татьяна Тарасова объяснила, почему Коляда не стал первым на этапе Гран-при в Сочи
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о втором месте россиянина Михаила Коляды на шестом этапе серии Гран-при в Сочи (Россия). Коляда набрал за оба выступления 264,64 балла, а победитель турнира – представитель Грузии Морис Квителашвили – 266,63.
«Михаилу Коляде нужно было чисто кататься — в таком случае был бы первым. Сорвал начало программы… Две большие ошибки не дали ему возможности бороться за первое место», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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