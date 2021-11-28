Видео показательного номера Туктамышевой на этапе Гран-при в Сочи

В Сочи на этапе Гран-при по фигурному катанию состоялись показательные выступления. Свой номер представила чемпионка мира Елизавета Туктамышева. Россиянка предстала в ярком образе и исполнила танец под музыку из фильма «Мулен Руж». По ходу выступления она сменила наряд.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.

На этапе Гран-при в Сочи россиянки заняли весь пьедестал. Победителем соревнований стала Камила Валиева, которая установила сразу два мировых рекорда. Туктамышева завершила турнир на втором месте. Третьей стала Майя Хромых.

В короткой программе Елизавете удался абсолютно чистый прокат, а в произвольной она допустила небольшую ошибку при приземлении с сольного тройного акселя, справившись со всеми остальными элементами.