Дилан Москович: хотелось бы, чтобы Туктамышева каталась быстрее

Канадский хореограф Эшер Хилл и фигурист Дилан Москович оценили выступление Елизаветы Туктамышевой на Гран-при России в Сочи. Чемпионка мира и Европы 2015 года заняла второе место.
«Ещё одно уверенное выступление Туктамышевой, она опять завоевала серебро и теперь отправится в финал Гран-при. У неё есть будущее в магии. Она дарит энергию зрителям. Мы знаем её технические способности. Мы наслаждаемся её катанием. Я желаю ей всего лучшего. Будет интересно посмотреть, что она покажет в финале», — сказал Хилл в эфире CBS Sports.
«Она прибавила в стабильности. Видно, что она хочет поехать на Олимпиаду. Она хочет медаль, я её фанат. Хотелось бы, что Туктамышева каталась быстрее, но я всё равно её фанат», — добавил Москович.
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