Максим Траньков оценил новый номер Медведевой и Милохина на «Ледниковом периоде»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков оценил новый номер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина, которые вместе выступают в телешоу «Ледниковый период». Медведева и Милохин предстали в образе Кая и Герды из сказки «Снежная королева».

Траньков объяснил дуэту, что в номере было много недочётов, из-за чего судьи и снизили баллы.

«Начало завораживало, но в течение номера всё терялось», — приводит слова Транькова WMJ.

В паре с Татьяной Волосожар Максим является двукратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира, четырёхкратным чемпионом Европы, трёхкратным чемпионом России.

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