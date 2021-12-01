Максим Траньков оценил новый номер Медведевой и Милохина на «Ледниковом периоде»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков оценил новый номер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина, которые вместе выступают в телешоу «Ледниковый период». Медведева и Милохин предстали в образе Кая и Герды из сказки «Снежная королева».
Траньков объяснил дуэту, что в номере было много недочётов, из-за чего судьи и снизили баллы.
«Начало завораживало, но в течение номера всё терялось», — приводит слова Транькова WMJ.
В паре с Татьяной Волосожар Максим является двукратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира, четырёхкратным чемпионом Европы, трёхкратным чемпионом России.
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