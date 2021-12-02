«Детей нельзя жалеть». Ирина Слуцкая высказалась о тренировках юных фигуристов

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, как, по её мнению, стоит относиться к тренировкам детей.

«Детей нельзя жалеть. Кажется, от меня сейчас отпишутся все сумасшедшие мамы. Рассказываю свою точку зрения. Многие мамы, когда отдают в спорт своих детей и приходят к ним на тренировки, поражаются реакциям тренера на детскую усталость и нежелание работать.



Дело в том, что детям свойственно симулировать, когда они устали и им стало тяжело во время тренировки. При этом хороший тренер всегда отличит симуляцию от реальной боли. Внимание, друзья! Если у ребёнка действительно что-то болит, то он останавливается и не занимается дальше. Мой тренер всегда говорил: «Если у тебя что-то болит, то оставайся дома». Если мы каждого будем гладить по головке, то о никаких результатах чемпиона не может быть и речи. Результат возможен только при регулярном преодолении себя», — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой

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