СМИ: Этери Тутберидзе бросила трубку, услышав фамилию «Рудковская»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе наотрез отказалась комментировать слова супруги Евгения Плющенко, музыкального продюсера Яны Рудковской в её адрес.

Ранее Рудковская заявила, что не считает Тутберидзе величайшим тренером. «Что величайшего в конвейере из спортсменок, практически детей, у которых нет взрослой карьеры в спорте, объясните мне?» — сказала продюсер.

Услышав фамилию «Рудковская», Тутберидзе тут же бросила трубку, сообщает корреспондент Metaratings.ru. Он пытался узнать реакцию тренера на оценку продюсера.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!