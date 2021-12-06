Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

СМИ: Этери Тутберидзе бросила трубку, услышав фамилию «Рудковская»

СМИ: Этери Тутберидзе бросила трубку, услышав фамилию «Рудковская»
Комментарии

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе наотрез отказалась комментировать слова супруги Евгения Плющенко, музыкального продюсера Яны Рудковской в её адрес.

Ранее Рудковская заявила, что не считает Тутберидзе величайшим тренером. «Что величайшего в конвейере из спортсменок, практически детей, у которых нет взрослой карьеры в спорте, объясните мне?» — сказала продюсер.

Услышав фамилию «Рудковская», Тутберидзе тут же бросила трубку, сообщает корреспондент Metaratings.ru. Он пытался узнать реакцию тренера на оценку продюсера.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Рудковская принижает заслуги Тутберидзе. Но Этери уже давно доказала своё величие Рудковская принижает заслуги Тутберидзе. Но Этери уже давно доказала своё величие
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021