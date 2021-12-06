СМИ: Этери Тутберидзе бросила трубку, услышав фамилию «Рудковская»
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе наотрез отказалась комментировать слова супруги Евгения Плющенко, музыкального продюсера Яны Рудковской в её адрес.
Ранее Рудковская заявила, что не считает Тутберидзе величайшим тренером. «Что величайшего в конвейере из спортсменок, практически детей, у которых нет взрослой карьеры в спорте, объясните мне?» — сказала продюсер.
Услышав фамилию «Рудковская», Тутберидзе тут же бросила трубку, сообщает корреспондент Metaratings.ru. Он пытался узнать реакцию тренера на оценку продюсера.
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