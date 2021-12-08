Анна Щербакова — о новой короткой программе: думала, как бы не забыть движения

Чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о смене короткой программы на олимпийский сезон перед этапом Гран-при, который прошёл в Гренобле в конце ноября.

«У меня было всего 5 дней на короткую программу в Москве, и мы сделали всё, что могли, чтобы показать на соревнованиях, но, конечно, времени было слишком мало, чтобы соединить каждое движение с музыкой. Когда исполняла программу на соревновании, я очень нервничала: не из-за прыжков, а за каждое движение и деталь. Обычно я думаю, как сделать чисто прыжки, а здесь думала, как бы не забыть движения.



Это было рискованно перед соревнованиями, так как программа была невкатанной. Но если мы посмотрим в перспективе, то у новой программы будет больше достоинств, и мы будем очень много над ней работать, чтобы было лучше к главным соревнованиям. Думаю, это было верным решением.



Программа абсолютно другая. Я могу честно сказать, что такой программы у меня никогда не было, потому что здесь от самого начала и до конца есть «нерв», который нужно держать. Отсутствуют спокойные части, как обычно бывает, здесь от начала до конца нужно держать темп и речь не только о скорости, но и о выразительности. Я пытаюсь это делать, но заметила, что в этот раз вначале мне не хватало сил и было тяжело. Но это нормальный рабочий процесс. Когда я отработаю программу, буду чувствовать себя уверенно в хореографии. Мы видим потенциал», — сказала Щербакова в интервью журналу Pirouette.