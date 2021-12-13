Канадские эксперты считают, что Россия останется без медалей ОИ-2022 в мужском катании

Канадские эксперты, хореограф Эшер Хилл и фигурист Дилан Москович, в эфире CBC Sports предположили, как будет выглядеть тройка призёров Олимпийских игр в Пекине в мужском одиночном катании. По их мнению, россияне медали не завоюют.

«Это Олимпиада Нэйтана Чена. Он может не выиграть, только если сам не захочет забирать свой приз. Он сделает шесть четверных прыжков, и всё будет выглядеть так, будто это очень просто. Что касается серебра, то Юдзуру Ханю — это всегда Юдзуру Ханю. Его никогда нельзя сбрасывать со счетов. Мы ставим его на второе место. Что касается третьей позиции, то мы пока окончательно не решили. Пусть будет ничья, и медаль достанется Шинсенту Воме (комбинация из имён Винсента Чжоу и Сёмы Уно. — Прим. «Чемпионата»). Наверное, на каком-то языке это прозвучало как ругательство», — сказал Москович.

«Я согласен. Учитывая всё, что мы видели за последний год… Чен выиграет произвольную программу с огромным отрывом и просто возьмёт золото. Не думаю, что Ханю займёт первое место. Мы фанаты Юдзуру, но не думаем, что он сможет обойти Нэйтана. Что касается бронзы, то сложно выбрать между Сёмой Уно и Винсентом Чжоу. Они оба очень хороши в этом сезоне», — добавил Эшер.

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