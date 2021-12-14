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Алёна Косторная обратилась к болельщикам после новости о снятии с чемпионата России

Алёна Косторная обратилась к болельщикам после новости о снятии с чемпионата России
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Чемпионка Европы Алёна Косторная поблагодарила болельщиков за поддержку, а недоброжелателей за то, что делают её сильнее.

Ранее стало известно, что Косторная из-за травмы пропустит чемпионат России, где пройдёт отбор в команду на Олимпийские игры в Пекине.

«Я хочу сказать огромное спасибо моим болельщикам, которые меня всегда поддерживают, верят в меня и радуют; всем тем, кто пишет мне сообщения и комментарии с добрыми пожеланиями. Спасибо, что верите в меня. Мне очень приятно получать от вас такую добрую энергетику. Я очень постараюсь вас радовать в дальнейшем, ведь я остаюсь в фигурном катании ещё на четыре года.

Я вижу и все негативные комментарии. Спасибо людям и за них. Таким образом вы делаете меня сильнее. Вы можете говорить всё, что угодно, но я знаю, что всё смогу! С любовью, ваша Алёна Косторная», — написала Косторная на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».

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