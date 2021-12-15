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Ирина Слуцкая вспомнила, как ей вручили медаль из 1 кг чистого золота

Ирина Слуцкая вспомнила, как ей вручили медаль из 1 кг чистого золота
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая рассказала, где хранятся её самые важные медали, в том числе награда за народное признание.

«Когда я приехала из США с Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, то меня встречал полный зал фанатов в аэропорту Шереметьево. Было много цветов, поздравлений, радости, слёз, слов поддержки от поклонников. Все обсуждали результаты этой Олимпиады, говорили о несправедливости…

Конечно же, мне было очень обидно, что всё так случилось, ведь я боролась до последнего!!! И тогда предприниматель Антон Баков решил, что я народная избранница, заказал и торжественно подарил мне золотую медаль (практически 1 кг чистого золота). Вручение «народной» медали происходило на Красной площади, в торжественной обстановке, с большим количеством камер и гостей. На фото как раз я с медалью в тот прекрасный день.

Кстати, а вы знали, что настоящие олимпийские медали сделаны не из золота? Олимпийская медаль победителя лишь на 1,2% состоит из золота, которое является её покрытием. Внутри же самой награды — чистое серебро. А у меня была самая настоящая золотая медаль и народное признание, которое я очень ценю!!! По сей день я с улыбкой вспоминаю эти счастливые моменты и предпринимателя Антона Бакова.

Сейчас эта медаль, как и другие мои медали, хранится в парк-отеле «Пересвет», куда может приехать каждый и прикоснуться к прекрасному. Друзья, на самом деле эта история ещё и о важности поддержки друг друга в трудную минуту!!!» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».

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