Татьяна Навка рассказала, в каком состоянии находится избитый Дмитрий Соловьёв

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала новость об избиении фигуриста Дмитрия Соловьёва в Москве. Спортсмен находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.

«Я надеюсь, что молодой и здоровый организм Димы всё-таки справится с этими тяжёлыми травмами. К счастью, руки и ноги целы, но есть сотрясение мозга и что-то не совсем идеально в голове. Мы пока разбираемся. Надеемся, что он сможет победить эти травмы и всё будет хорошо», — цитирует Навку «Спорт-экспресс».

32-летний Соловьёв — олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях.

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