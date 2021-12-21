Татьяна Навка рассказала, в каком состоянии находится избитый Дмитрий Соловьёв
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала новость об избиении фигуриста Дмитрия Соловьёва в Москве. Спортсмен находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.
«Я надеюсь, что молодой и здоровый организм Димы всё-таки справится с этими тяжёлыми травмами. К счастью, руки и ноги целы, но есть сотрясение мозга и что-то не совсем идеально в голове. Мы пока разбираемся. Надеемся, что он сможет победить эти травмы и всё будет хорошо», — цитирует Навку «Спорт-экспресс».
32-летний Соловьёв — олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях.
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