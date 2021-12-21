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Алина Загитова пожелала скорейшего выздоровления Дмитрию Соловьёву

Алина Загитова пожелала скорейшего выздоровления Дмитрию Соловьёву
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова отреагировала на новость о нападении на олимпийского чемпиона 2014 года Дмитрия Соловьёва в Москве. Соловьёв вступился за свою девушку Анну Сидорову, которая является двукратной чемпионкой Европы по кёрлингу. В данный момент спортсмен находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.

«Скорейшего выздоровления!», — написала Загитова в «сториз» своего «инстаграма», сделав репост совместной фотографии с Соловьёвым.

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