Девушка избитого олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва рассказала о произошедшем

Анна Сидорова, девушка избитого в Москве олимпийского чемпиона фигуриста Дмитрия Соловьёва, поделилась подробностями нападения на возлюбленного. Запись выложил телеграм-канал Mash. Драка произошла возле бара-караоке.

«Отдыхали спокойно со своими друзьями. У нас была вип-комната, и, когда мы собирались домой, мы вышли чуть раньше с девушками. Одна из девушек попросила закурить у компании трёх ребят, которые стояли рядом. Димы не было в тот момент, он вышел чуть позже. Когда он вышел, то понял, что ребята хамски ведут себя по отношению к девушкам. Поэтому он сделал им замечание: «Ребят, уважайте, пожалуйста, это девушки». В том числе, естественно, я стояла, его девушка. Ребятам не понравилось, что их начали учить. Они толкнули, мы попытались разнять, была странная ситуация, потому что три девушки пытались разнять трёх парней, которые пытались атаковать … Извините, меня немножко потрясывает до сих пор, до сих пор сложно об этом говорить.

Когда они в очередной раз столпились около Димы, я поняла, что сейчас будет, видимо, второй заход, после чего я уже начала видеосъёмку, на всякий случай, чтоб у нас была какая-то защита. Один из нападавших просит меня убрать телефон. Я говорю, что не буду убирать телефон, после этого он бьёт Диму по лицу. Дима начинает терять равновесие, его дотаскивают дальше, и он падает. Тот, который самый адекватный, начал просить нас, чтобы мы не вызывали полицию, чтобы мы отменили вызов, предлагал заплатить за ложный вызов. Потом всё-таки приехал наряд, довольно быстро, и двое нападавших, которые осуществляли удары, убежали. Эти двое решили вернуться, было очень холодно, они без курток, без телефонов, без кошельков. В общем, они вернулись, сделали вид, что ничего не произошло, стали спрашивать, почему здесь наряд. Их задержали. В отделении они также пытались решить всё мирно, но здесь уже вопрос был принципиальный. У Димы выявили тяжёлую травму головы. Пока подробностей точных нет, они отслеживают ситуацию, будет повторная томограмма, КТ, МРТ», — сказала Сидорова.

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