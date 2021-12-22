Девушка избитого в Москве олимпийского чемпиона: страшно становится даже на улицу выходить

Анна Сидорова, девушка избитого в Москве олимпийского чемпиона фигуриста Дмитрия Соловьёва высказалась об инциденте.

«Увидеться с Димой сегодня мне не удалось – смогла только привезти из дома в больницу его вещи. Когда он чувствует в себе силы, сам выходит на связь. Предварительный прогноз медиков – минимум десять дней Диме придется провести в больнице.

К нам уже приходили следователи. Диму допрашивали в больнице под запись, меня – дома, устно. И предупредили, что будут вызывать в Главное управление для дачи показаний.

Честно говоря, страшно становится даже на улицу выходить. Мы никого не трогали, ничего не делали. Я просто поражаюсь, как Дима продолжал сохранять спокойствие даже в тот момент, когда его неоднократно задирали, били. Он понимал, что так вопросы не решаются в цивилизованном мире.

Страшно и очень неприятно, что это коснулось нас. Да, история уже получила большой резонанс. Но я считаю, что мы поступили правильно, не став замалчивать ее и написав заявление. Другие люди должны увидеть на этом примере, что так себя вести нельзя и такого быть не должно.

Отдельное спасибо хочется сказать Татьяне Навке, которая максимально поддержала Диму. Он должен кататься в её шоу в Петербурге. Когда Татьяна узнала, сразу же приняла активное участие в этой ситуации, за что мы ей очень благодарны. А Дима, как настоящий спортсмен, первым делом начал спрашивать, когда ему можно будет вернуться на лед», — приводит слова Сидоровой телеграм-канал ОКР.