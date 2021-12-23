Пётр Гуменник: хочется попасть в олимпийскую сборную

Фигурист Пётр Гуменник рассказал о своих целях на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Судьи оценили его выступление в короткой программе в 91,94 балла.



«Конечно, хочется попасть в сборную, олимпийскую сборную, но если я обе программы откатаю чисто и не попаду, то я всё равно продолжу.



Тамара Москвина больше внимания уделяет парам? Нет такого, во-первых, у меня свой тренер есть Вероника Анатольевна. Она занимается только со мной, а Тамара Николаевна может и со мной, и с парами заниматься. Льда у нас предостаточно, мне кажется больше, чем пары катаемся. Главный совет Москвиной я не хочу раскрывать. В пары не зовёт», — сказал Гуменник после проката.

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