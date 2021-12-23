Марк Кондратюк: завтра воздержусь прыгать четверной аксель

Фигурист Марк Кондратюк прокомментировал выступление в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Он занял второе место с результатом 97,77 балла.

«Прокат короткой был не идеальным, каскад должен был быть 4-3. В целом доволен, настраиваюсь дальше.

Завтра воздержусь прыгать четверной аксель, а так вижу в этом развитие фигурного катания. Если удастся это сделать, это будет невероятно», — передаёт слова Кодратюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

После короткой программы лидирует Евгений Семененко (98,03). Третьим идёт Макар Игнатов (95,84). Сегодня, 23 декабря, Юдзуру Ханю выполнил четверной аксель на тренировке перед стартом чемпионата Японии.

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