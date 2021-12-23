Морозов — о брани Транькова: такие реакции довольно часты. Наблюдаем их на тренировках

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов подвели итоги выступления в короткой программе на чемпионате России. Дуэт занимает третье место после этого вида дисциплины. Морозов, в частности, высказался о негативной реакции Максима Транькова на его ошибку в поддержке.
«Такие реакции (Транькова. — Прим. «Чемпионата») довольно часты. Наблюдаем их на тренировках», — заявил Морозов на пресс-конференции.
«Обидно, что допустили ошибку. В целом прокат был хорошим за исключением поддержки. Смешанные чувства», — добавила Евгения Тарасова.
Короткую программу выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Их результат составил 83,74 балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они набрали 82,84 балла.
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