Евгения Тарасова объяснила, почему они с Морозовым сменили костюмы

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, прокомментировала выступление с короткой программой на чемпионате России. Тарасова и Морозов показали третий результат. Также спортсменка объяснила, почему было решено сменить костюмы.
«Обидно, что была допущена ошибка. В целом сам прокат за исключением поддержки был хорошим. Смешанные чувства.
Решили поменять костюмы, потому что были разные комментарии по поводу первых костюмов. Там были разные цвета, в новых костюмах решили сделать целую композицию, чтобы цвета лучше совпадали», — передаёт слова Тарасовой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
«Жаль, что отменился Гран-при, все готовились к нему. Отменили за четыре-пять дней до вылета. Все должны были быть на пике формы, выходишь на пик — а соревнований нет, было обидно. Получилась долгая подготовка к чемпионату России.
В целом понравилось, что здесь хороший лёд и хорошая публика. Довольно легко откатали короткую программу», — добавил Морозов
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