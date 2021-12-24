Маргарита Мамун описала несколькими словами Валиеву, Щербакову, Туктамышеву и Трусову

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Маргарита Мамун описала несколькими словами российских фигуристок Камилу Валиеву, Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову.
«Валиева? Лёгкая. Хоть она и танцует «Болеро», всё же для меня её образ нежный. Она очень хрупкая, но очень сильная.
Щербакова? Она, как и Камила, очень сильная, нежная. Она очень милая, добрая, особенно в разговоре. Она очень разговорчивая, очень уверенная в себе и очень осознанная. Мне кажется, она очень взрослая не по годам внутри.
Туктамышева? Императрица. У меня только с этим ассоциация (смеётся). Она очень женственная и, несомненно, опытная.
Трусова? Энергетика. Она яркая и взрывная, хотя и юная. Она — мощь, в хорошем смысле этого слова», — сказала Мамун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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