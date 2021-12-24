Анна Щербакова: на сегодня можно выдохнуть

Российская фигуристка Анна Щербакова оценила своё выступление на чемпионате России.
«На сегодня можно выдохнуть. Тройной аксель? Пока что у меня на тренировках много других моментов, над которыми мы работаем. В данный момент работу над тройным акселем не ведём. Негатив в соцсетях? Всегда читала все новости. Привычка осталась, читаю всё. Думаю, умею абстрагироваться в нужный момент. Я вижу, что пишут, но на мой настрой это не влияет.
Чувствуется, что каждый шаг обсуждается. Наверное, это хорошо для вида спорта, что он интересен. В предыдущие годы говорили о четверных прыжках в короткой программе женского одиночного катания. Немного обсуждаем это, но мы соревнуемся по действующим правилам. Если их разрешат, будем работать по таким правилам», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 24 декабря 2021
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