Анна Щербакова: на сегодня можно выдохнуть

Российская фигуристка Анна Щербакова оценила своё выступление на чемпионате России.

«На сегодня можно выдохнуть. Тройной аксель? Пока что у меня на тренировках много других моментов, над которыми мы работаем. В данный момент работу над тройным акселем не ведём. Негатив в соцсетях? Всегда читала все новости. Привычка осталась, читаю всё. Думаю, умею абстрагироваться в нужный момент. Я вижу, что пишут, но на мой настрой это не влияет.

Чувствуется, что каждый шаг обсуждается. Наверное, это хорошо для вида спорта, что он интересен. В предыдущие годы говорили о четверных прыжках в короткой программе женского одиночного катания. Немного обсуждаем это, но мы соревнуемся по действующим правилам. Если их разрешат, будем работать по таким правилам», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.