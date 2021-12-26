Валиева праздновала победу, Загитова с собачкой смотрела выступления. Фото третьего дня ЧР

Вчера, 25 декабря, прошёл третий день чемпионата России по фигурному катанию.
Российский дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. Напомним, за прокат короткой программы фигуристы получили от судейской коллегии 83,74 балла, установив личный рекорд. Произвольная программа получила ровно 160 баллов, в сумме – 243,74 балла. Серебряными призёрами чемпионата России стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в сумме набрав 239,87 балла, замкнули тройку Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,20).
Камила Валиева выиграла соревнования женщин на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. Подопечная Этери Тутберидзе обеспечила себе отрыв ещё по итогам короткой программы, набрав 90,38 балла. По итогам произвольной она лишь упрочила преимущество (193,10), в сумме набрав 283,48 балла. Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова.
Лучшие кадры третьего дня чемпионата России по фигурному катанию — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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