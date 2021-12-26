«Как же уродски поступили с Туктамышевой». Василий Уткин — о ЧР по фигурному катанию

Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин высказался о результатах чемпионата России по фигурному катанию.

Пост доступен в твиттер-аккаунте Василия Уткина.

«Как же уродски поступили с Туктамышевой. Прям тьфу», — написал Уткин у себя в «твиттере».

Напомним, российская фигуристка Камила Валиева выиграла женские соревнования на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. Подопечная Этери Тутберидзе обеспечила себе отрыв ещё по итогам короткой программы, набрав 90,38 балла. По итогам произвольной она лишь упрочила преимущество (193,10), набрав в сумме 283,48 балла.

Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова.

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева заняла по итогам двух программ только седьмое место, набрав 224,40 балла.

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