Экс-президент ФФККР высказался о нарушении правил оценивания в женских прокатах на ЧР

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев высказался о нарушении правил оценивания в произвольных программах чемпионата России у Александры Трусовой и Анны Щербаковой.
«То, что судья поставил балл 9,75 за представление и интерпретацию музыки Трусовой и Щербаковой, а не 9,5 — это всё незначительные детали. Это мелочь и сугубо технический вопрос. Мало ли, кто что поставил, всё равно судей на соревнованиях сидит 9 человек. Не вижу ничего страшного.
Это никак не повлияло на результат чемпионата России. Протоколы — это технические дела, а в сборную всё равно бы попали те, кто сейчас отобрался. Можно подходить к каждому судье и задавать вопросы, почему они поставили 9,75 или 9,8. Судейство — это внутренний процесс», — сказал Писеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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- 26 декабря 2021
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