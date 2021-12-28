Избитого в Москве олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва выписали из больницы

Российская кёрлингистка Анна Сидорова, девушка избитого в Москве олимпийского чемпиона фигуриста Дмитрия Соловьёва, сообщила, что спортсмена выписали из больницы.
«Диму выписали, но последствия травмы ещё дают о себе знать. Прямо из больницы мы отправились к реабилитологу, чтобы максимально быстро вернуть Диму в строй. Пока он спит большую часть свободного времени и выполняет рекомендации врачей», — написала Сидорова в «сториз» своего «инстаграма».
Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря мск возле московского караоке-бара Соловьёв вступился за свою девушку Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу. Он был избит двумя 18-летними студентами. У Дмитрия диагностирован ушиб головного мозга средней тяжести.
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