Гимнастка Солдатова одним словом отреагировала на пост Алины Загитовой после выступления

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике, россиянка Александра Солдатова отреагировала на пост олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Фигуристка выступила с показательным номером на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

После выступления Загитова написала в своём «инстаграме»: «Я не всегда уверена в себе. Иногда мне страшно. Иногда я злюсь. Но если прислушиваться к самому себе, то истинное Я обязательно подаст знак. Это было не просто выступление, в нём чувствовалось что-то другое, что раньше могло даже напугать меня. Я стараюсь проживать каждое выступление. Делиться со зрителем эмоцией, ощущением, настроением. Но одна я бы не справилась. Спасибо, Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе, за эту неповторимую программу! Это был огонь». Алина также обратилась к подписчикам с просьбой оценить её номер.

Солдатова в комментарии написала: «Красавица».

Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой

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