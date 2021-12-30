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Гимнастка Солдатова одним словом отреагировала на пост Алины Загитовой после выступления

Гимнастка Солдатова одним словом отреагировала на пост Алины Загитовой после выступления
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Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике, россиянка Александра Солдатова отреагировала на пост олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Фигуристка выступила с показательным номером на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

После выступления Загитова написала в своём «инстаграме»: «Я не всегда уверена в себе. Иногда мне страшно. Иногда я злюсь. Но если прислушиваться к самому себе, то истинное Я обязательно подаст знак. Это было не просто выступление, в нём чувствовалось что-то другое, что раньше могло даже напугать меня. Я стараюсь проживать каждое выступление. Делиться со зрителем эмоцией, ощущением, настроением. Но одна я бы не справилась. Спасибо, Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе, за эту неповторимую программу! Это был огонь». Алина также обратилась к подписчикам с просьбой оценить её номер.

Солдатова в комментарии написала: «Красавица».

Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой

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