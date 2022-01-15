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Фигурное катание, чемпионат Европы — 2022, Таллин: расписание на 15 января

Фигурное катание, чемпионат Европы: расписание на 15 января
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Сегодня, 15 января, в Таллине (Эстония) продолжится чемпионат Европы по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание четвёртого дня соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония. Расписание соревнований
15 января
14:35 — танцевальные пары, произвольный танец.
19:30 — женщины, произвольная программа.

Состав сборной России
Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.
Танцевальные пары: Александра Степанова / Иван Букин, Диана Дэвис / Глеб Смолкин, Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

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