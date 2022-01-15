Фигурное катание, чемпионат Европы: расписание на 15 января

Сегодня, 15 января, в Таллине (Эстония) продолжится чемпионат Европы по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание четвёртого дня соревнований.



Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония. Расписание соревнований

15 января

14:35 — танцевальные пары, произвольный танец.

19:30 — женщины, произвольная программа.

Состав сборной России

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.

Танцевальные пары: Александра Степанова / Иван Букин, Диана Дэвис / Глеб Смолкин, Виктория Синицина / Никита Кацалапов.



Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!